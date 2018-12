Bigg Boss 12 Winner: दीपिका कक्कड़ बनीं 'बिग बॉस-12' की विजेता! सोशल मीडिया पर इस तरह आई खबर...

Bigg Boss 12 Winner: 'बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12)' को विजेता मिल गया है. श्रीसंत (Sreesanth) और दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakar) के बीच फाइनल मुकाबला था. लेकिन ट्विटर एकाउंट बिग बॉस खबरी के मुताबिक, दीपिका कक्कड़ ने श्रीसंत को शिकस्त दे दी है और 'बिग बॉस 12' जीत लिया है. हालांकि अभी तक कलर्स चैनल पर सलमान खान (Salman Khan) टॉप 3 के साथ खेल रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर विजेता को लेकर घमासान मच गया है और दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakar) को विजेता बताया जा रहा है. हालांकि आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार किया जा रहा है. खबरी ने ही बताया था कि दीपक ठाकुर ने 25 लाख रु. का ऑफर स्वीकर कर, बिग बॉस छोड़ दिया था.

