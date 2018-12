Bigg Boss 12: क्या श्रीसंत जीत चुके हैं ‘बिग बॉस 12’? पत्नी ने यूं दिया जवाब

'बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12)' के विनर को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और हर बार की तरह इस बार भी विनर के फिक्स होने की अफवाहें उड़ने लगी हैं. सोशल मीडिया पर एस. श्रीसंत के विनर होने को लेकर तेजी से खबरें आ रही हैं, और बिग बॉस (Bigg Boss) के फैन्स ने तो श्रीसंत (Sreesanth) के फिक्स विनर होने को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी. लेकिन श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी श्रीसंत ने इसका बखूबी जवाब भी दिया है. बिग बॉस (Bigg Boss) खत्म होने से पहले अकसर ऐसा देखा जाता है कि अपने चहेते कंटेस्टेंट के कमजोर पड़ने पर फैन्स दूसरे कंटेस्टेंट के खिलाफ फिक्स विनर होने की मुहिम छेड़ देते हैं. इस बार इस मुहिम का शिकार श्रीसंत (Sreesanth) होते नजर आ रहे हैं.

रजनीकांत ने 'Robot 2.0' से क्रिसमस पर लाया तूफान, कमा डाले इतने करोड़

look at the insecurities of this fandom. Pls keep spreading this rumours as I believe in universal energy and by repeating this it might even come true. He didn't sign for 2 months plus almost more thn half season like others..silence for ur insecurities.https://t.co/qFunUZB696