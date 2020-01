VIDEO :'छपाक' की टीम से आरती सिंह ने शेयर की दर्दनाक स्टोरी, बोलीं-13 साल की उम्र में हुई थी रेप की कोशिश

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपनी फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) के प्रमोशन के लिए गईं. वहां पहुंचकर वह एक ऐतिहासिक कार्य की गवाह भी बनीं. दरअसल, दीपिका पादुकोण बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट को लेकर घर से बाहर एक जॉयराइड पर निकलीं. साथ ही घरवालों ने अपनी पेनफुल स्टोरी भी शेयर की. दीपिका पादुकोण के कुछ वीडियो भी सोशल पर जमकर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट को लेकर घर से बाहर राइड पर निकली हैं. इस दौरान घर वाले काफी खुश नजर आए. यह बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कंटेस्टेंट शो के दौरान घर से बाहर निकले हैं.

Team #Chhapaak se gharwalon ne share ki apni kuch painful stories.

Watch this tonight at 9 PM.



Anytime on @justvoot@Vivo_India@BeingSalmanKhan@deepikapadukone@masseysahib@TheLaxmiAgarwal#BiggBoss13#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/kbeggzaA8x