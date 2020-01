Bigg Boss 13 में एंट्री लेंगे कंटेस्टेंट्स के घरवाले, जानिए किसके घर से आएगा कौन...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में यूं तो काफी हंगामा और ड्रामा हो रहा है, लेकिन इसी बीच बिग बॉस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, बिग बॉस (Bigg Boss) की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इस बार घर में कुछ ऐसा होगा, जो अब तक कभी नहीं हुआ. बिग बॉस का यह पहला सीजन होगा, जब बिग बॉस (Bigg Boss) हाउस के सदस्यों के घरवाले उनके साथ घर में रहने के लिए आएंगे. इस बात की जानकारी बिग बॉस के फैन पेज ट्रेंड ज्ञान ने ट्वीट के जरिए दी है. ट्रेंड ज्ञान ने ये भी बताया कि किस कंटेस्टेंट के घर से कौन शख्स उनके साथ बिग बॉस (Bigg Boss) हाउस में रहने के लिए आने वाला है.

Family to stay inside House for a week #TrendGyann



Likely to come#MahiraSharma brother Akash #ShehnazGill brother Shehbaz Badesha#ArtiSingh bhabhi Kashmera Shah#Shefali Husband Parag Tyagi#Sidharth Mom#Vishal Brother kunal#Asim Himanshi/Umar#TrendGyan#BiggBoss13#BB13