'बिग बॉस 13' में शामिल होने के लिए इस एक्ट्रेस ने दे डाली यह कुर्बानी, जानकर कहेंगे OMG!

Bigg Boss 13: 'बिग बॉस' जल्द ही शुरू होने वाला है. जहां दर्शक बिग बॉस के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कंटेस्टेंट भी शो में अपनी जगह पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में खबर आई है कि 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' में 'अंतरा जिंदल' का रोल अदा करने वाली दलजीत कौर (Dalljiet Kaur) ने 'बिग बॉस (Bigg Boss 13)' में एंट्री करने के लिए शो छोड़ दिया है. इस बात को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, अगर वह ऐसा करती हैं तो यह 'बिग बॉस (Bigg Boss 13)' के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मानी जाएगी.

#BiggBoss13#BB13



Dalljiet Kaur Quits Guddan Tumse Na Ho Paayega For Bigg Boss 13

tried to contact Dalljiet to confirm but the actress chose to not respond https://t.co/9E9NCe7unNpic.twitter.com/VQ6deTNZpU