Bigg Boss 13 Written Updates: दो ग्रुपों में बंटे घरवाले, प्लानिंग और नई तरकीब से शहनाज को मनाएंगे पारस

बिग बॉस (Bigg Boss 13) के घर में 12वें दिन यानी जमकर धमाल मचेगा. सबसे पहले घरवाले वेकअप सॉन्ग 'देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार' पर उठेंगे और अलग-अलग ग्रुप बनाकर आगे की प्लानिंग करेंगे. घर में आज खेले जाने वाले गेम में खूब ट्विस्ट और टर्न भी देखने को मिलेगा. आज के एपिसोड में देखा जा सकेगा कि घरवाले दो समूहों में बंट जाते हैं. एक समूह में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth shukla), शहनाज ( Shehanz), असीम (Asim), आरती ( Aarti Singh), अबु मलिक (Abu Malik) और देवोलीना (Devoleena) हैं तो वहीं दूसरे ग्रुप में पारस (Paras), माहिरा, रश्मि, शेफाली सिद्धार्थ डे और कोयना मित्रा हैं.

बिग बॉस (Bigg Boss 13) के घर में ये दोनों समूह गेम का प्लानिंग करेंगे. इसी बीच पारस और असीम के बीच हल्की नोंकझोंक हो जाती है. दूसरी ओर पारस शहनाज से भी बात करने की कोशिश करता है ताकि उनके बीच की गलतफहमियां दूर हो सके. पारस इस बात को एक स्मार्ट मूव मानता है तो वहीं शहनाज और असीम एक दूसके को सपोर्ट करने की बात करते हैं. शाम होने के बाद बिग बॉस घरवालों को टास्क देते हैं. कुल मिलाकर आज के एपिसोड में जमकर हंगामा मचता दिखेगा.

