Bigg Boss 13 फिर दो हफ्ते के लिए बढ़ा तो एक्स कंटेस्टेंट बोलीं- किसी की शादी जरूर करवाएंगे

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बिग बॉस 13 से जुड़ी खबरें आ रही हैं कि सेलिब्रिटी रियलिटी शो को दो हफ्ते और का एक्सटेंशन दे दिया गया है. इस तरह कहा जा रहा है कि बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का फिनाले अब 15 फरवरी को नहीं होगा बल्कि इसे 29 फरवरी को किया जाएगा. इस तरह बिग बॉस दो हफ्ते और मनोरंजन करेगा. वैसे भी बिग बॉस इन दिनों जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है और इसकी टीआरपी भी जबरदस्त चल रही है, इसी वजह से इसके निर्माता लगातार इसकी अवधि बढ़ाए जा रहे हैं. इससे पहले बिग बॉस (Bigg Boss) को 5 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया गया था. बिग बॉस के दो हफ्ते और बढ़ने का इशारा पूर्व कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने भी कर दिया है. उन्होंने ट्वीट करके इस ओर इशारा कर दिया है.

धर्मेंद्र ने नन्हे बॉबी देओल को यूं करवाया नाश्ता, बाप-बेटे का प्यार जीत लेगा दिल- देखें Video

If I hear this bb13 show some more days for extension aisa laghta hain @BiggBoss ab kisi ki shadi wedding zaroor kareingeh #BB13#BiggBoss13