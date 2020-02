Bigg Boss 13 Finale: बिग बॉस फिनाले हो चुका है शुरू, यह कंटेस्टेंट हुईं बाहर

टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) आखिर अपने चरम तक पहुंच गया है. बिग बॉस का फिनाले (Bigg Boss Finale) शुरू भी हो गया है. वहीं, अब शो से एक बड़ी खबर आ रही है. बिग बॉस हाउस के दमदार कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) ने तो 10 लाख रुपये लेकर शो को अलविदा कह दिया है. वहीं, बाकी बचे पांच कंटेस्टेंट्स में से एक सदस्य को बिग बॉस ने घर से बेघर कर दिया है. दरअसल, यह सदस्य कोई और नहीं बल्कि आरती सिंह (Aarti Singh) हैं, जो हमेशा अकेले ही बिग बॉस के घर में जूझती रहीं.

Exclusive & Confirmed #TrendGyan#ArtiSingh is EVICTED from #BB13 House



Arti Journey ended & she is at No. 5 Position#BiggBoss13#TrendGyann#BiggBoss13Finale#BB13Finalepic.twitter.com/NTdSKtML54