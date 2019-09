Bigg Boss 13 premiere Highlights: गोविंदा की भांजी की बिग बॉस में एंट्री, सिद्धार्थ शुक्ला रहे डिमांड में

Bigg Boss 13 premiere Highlights: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ दर्शकों का इंतजार भी खत्म हो गया. सलमान खान (Salman Khan) ने एक-एक करके कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाना भी शुरू कर दिया है. घर में घुसने से पहले ही बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स (Bigg Boss 13 Contestants List) के बीच फाइट होने लगी है. घर में घुसने से पहले ही इस बार कंटेस्टेंट्स को टास्क भी दिए जा रहे हैं. बता दें कि सलमान खान ने सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाया और दूसरे नंबर पर सिद्धार्थ डे को बुलाया. सलमान खान (Salman Khan) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की परफॉर्मेंस पर भी सबकी नजरें रहेंगी. अमीषा पटेल सलमान खान के साथ बिग बॉस 13 (BB13) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय से ही नजर आ रही हैं, और उन्हें लेकर जबरदस्त सस्पेंस भी कायम है. हर कोई यही सोच रहा है कि अमीषा पटेल किस भूमिका में नजर आएंगी. लेकिन उससे पहले बिग बॉस 13 के ग्रैंड प्रीमियर में अमीषा पटेल और सलमान खान की परफॉर्मेंस सुर्खियों में हैं. गोविंदा की भांजी आरती सिंह भी शो में आई हैं जबकि अधिकतर महिला सदस्यों ने सिद्धार्थ शुक्ला को काम के लिए बेहतरीन पार्टनर बताया.

- टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर को सलमान खान ने स्टेज पर बुलाया.

- पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल शहनाज गिल ने ली एंट्री, सलमान खान को दिलाई कैटरीना कैफ की याद.

- न्यूज एंकर शेफाली बग्गा की धमाकेदार एंट्री. सलमान खान ने सिद्धार्थ डे को उनका पार्टनर बनाया है और उन्हें पुल और गार्डन की ड्यूटी मिली है.

- रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला ने स्टेज पर हैंडकफ्ड बर्गर बनाकर दिखाया. दोनों रील लाइफ पति-पत्नी का किरदार भी निभा चुके हैं

- टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई की धाकड़ परफॉर्मेंस के साथ एंट्री, सलमान खान ने भी लगाए ठुमके. रश्मि देसाई को भी किचन की ड्यूटी दी गई है. वो घर में सबके लिए शाम की चाय बनाएंगी.

- टीवी की संस्कारी बहू देवोलीना भट्टाचार्जी की बोल्ड एंट्री हुई है. उन्होंने 'आशिक बनाया आपने' पर शानदार डांस किया. दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सलमान खान ने देवोलीना को ब्रेकफस्ट और लंच की ड्यूटी दी.

