Bigg Boss 13: बिग बॉस में होने जा रहे हैं ये दो बड़े धमाके, हो सकती है 'लेडी बिग बॉस' की एंट्री

Bigg Boss 13: कलर्स टीवी का सबसे दमदार शो 'बिग बॉस' अपने नए सीजन के साथ इसी महीने 29 तारीख को रिलीज होने वाला है. इस लिहाज से 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' को शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है. लेकिन इसके शुरू होने से पहले 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' की खबरों ने ही धमाल मचा दिया है. दरअसल, सलमान खान (Salman Khan) के इस शो में दो ऐसे धमाके होंगे, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा. इसमें पहला धमाका यह है कि इस बार शो में लेडी 'बिग बॉस' की आवाज भी सुनाई देगी. पूरे सीजन में ऐसा पहली बार होगा, जब शो में किसी लेडी की आवाज 'बिग बॉस' के तौर पर सुनी जाएगी. इस बात की जानकारी खुद 'द खबरी' ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है.

Female voice will also be heard for the first time in Bigg Boss house. So far, only the voice of Bigg Boss was heard but this time, female Bigg Boss might also be a part of the show #biggboss13 #bb13

द खबरी ने इस बारे में बताते हुए लिखा, 'बिग बॉस (Bigg Boss)' के घर में पहली बार महिला की आवाज भी सुनी जाएगी. इससे पहले केवल बिग बॉस (Bigg Boss) की आवाज ही सुनी जाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो सकता है कि किसी महिला की आवाज भी सुनाई दे सकती है.' वहीं, इस 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' से जुड़ा दूसरा धमाका यह है कि शो के मिड सीजन में ही कंटेस्टेंट के फाइनल सेलेक्शन होंगे और आगे चलकर उन सदस्यों के बीच मुकाबला होगा. इस बारे में बताते हुए द खबरी ने लिखा, "इस बार कार्यक्रम के दौरान मेकर्स ने कई बदवाल किए हैं. दरअसल, शो के मिड सीजन में भी प्रतियोगियों का चयन होगा, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न भी डाले जाएंगे."

This time the makers will also make major changes during the course of the show. There will be a final selection of contestants even in the mid-season later which a lot of new twists and turns will be inserted#biggboss13#BB13