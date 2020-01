Bigg Boss 13: रश्मि देसाई ने अरहान खान को लेकर दिया बड़ा बयान, तो फैन्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सीजन 13 (Bigg Boss 13) की प्रतिभागी और अभिनेत्री रश्मि देसाई (Rashmi Desai) को इस बात का अहसास हुआ कि घर के पूर्व सदस्य अरहान खान (Arhaan Khan) उनके टाइप के नहीं हैं और इसके चलते उनके कुछ प्रशंसक और शुभचिंतक काफी खुश हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "रश्मि देसाई ने बता दिया कि अरहान खान उनके टाइप के नहीं हैं. रश्मि, तुमसे खुश हूं. आखिरकार तुमने हमारी बात सुनी. याद रखना कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता. ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें. अरहान खान तुम एक मतलबी इंसान हो, उससे अब दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा."

