Bigg Boss 13: सलमान खान 'बिग बॉस' के लिए लेंगे 'भारत' की कमाई का दोगुना, जानें भाईजान की फीस

भारत के सबसे बड़े रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) एक बार फिर टेलिवीजन पर आने को तैयार है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस (Bigg Boss 13) सितंबर के लास्ट तक टीवी स्क्रीन्स पर टेलीकॉस्ट होगा. खबरें आ रही हैं कि इस बार सलमान खान (Salman Khan) शो को होस्ट करने के लिए लगभग दोगुनी रकम लेने वाले हैं. कलर्स पर आने वाले शो बिग बॉस (Bigg Boss) को हर साल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान होस्ट करते हैं. पिछले साल सलमान खान ने प्रत्येक एपिसोड के 12 से 14 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. बताया जा रहा है कि इस बार हर हफ्ते के 31 करोड़ रुपये लेंगे. इस हिसाब से इस बार सलमान खान को लगभग पूरे बिग बॉस (Bigg Boss) को होस्ट करने के लगभग 400 करोड़ रुपये मिलेंगे.

According to recent reports, #SalmanKhan is willing to expand his production business. After shows like #NachBaliye9 and The Kapil Sharma Show, Salman is now willing to collaborate with the Bigg Boss makers (Endemol Shine & ColorsTv) @BeingSalmanKhan

Charging 400 Crores For #BB13