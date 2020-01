Bigg Boss 13 में सिद्धार्थ शुक्ला पर भड़कीं शहनाज गिल, कॉलर पकड़कर करने लगीं पिटाई- देखें Video

LIVE UPDATES Follow @bigboss_13_khabri_ ????Follow @bigboss_13_khabri_ Follow @bigboss_13_khabri_ Follow this page ????Like ????Comment Share Exclusively on . @bigboss_13_khabri_ Stay tuned for more updates #biggboss #bb13 #BiggBoss13 #devoleenabhattacharjee #SidharthShukla #MahiraSharma #ParasChhabra #Koenamitra #ShehnaazGill #AartiSingh #ShefaliBagga #RashmiDesai #DalljietKaur #AsimRiaz #hindustanibhau #vishalsingh #vishaladityasingh #madhurimatulli #sefalijariwala #bigboss12 #bb12 #vikasgupta #biggboss11 #bb11 #sreesanth #MeghaDhade #shilpasinde #hinakhan #DipikaKakar #sreesanth

A post shared by yogendrabohra (@bigboss_13_khabri_) on Jan 22, 2020 at 5:08pm PST