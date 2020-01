Bigg Boss 13: क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मॉम ने उन्हें दिया है कोई सीक्रेट मैसेज, बॉलीवुड एक्टर ने किया खुलासा

Bigg Boss 13: बिग बॉस में इस हफ्ते घर के सभी सदस्यों के फैमिल मेंबर आए और उन्होंने अपने दिल की बात कही. लेकिन बिग बॉस हाउस में पॉजिटिविटी फैलाने का काम किया सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मॉम ने. सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी ने घर के सभी सदस्यों को ढेर सारा प्यार दिया और सबके लिए अच्छी-अच्छी बातें भी कहीं. सिद्धार्थ शुक्ला के साथ घर के सदस्यों की ट्यूनिंग काफी कमाल की थी. लेकिन बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी मम्मी को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

If anyone noticed that Sid mom very smartly passed a tissue paper to Him and he kept it inside his pocket. And while going out, Sid mom told him smartly to flush it. So now question is this that what was the secret message? pic.twitter.com/hALTTXgH2F