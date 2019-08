Bigg Boss 13: 'बिग बॉस 13' का हिस्सा बनने से इस एक्ट्रेस ने किया साफ इनकार, यह बड़ी वजह आई सामने

Bigg Boss 13: कलर्स टीवी का दमदार शो 'बिग बॉस 13' में शामिल होने को लेकर सुनील ग्रोवर और अरुण मंडोला के बाद अब एक टीवी एक्ट्रेस ने भी इनकार कर दिया है. दरअसल, टीवी की 'नागिन' यानी सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) ने 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' का सदस्य बनने को लेकर कहा कि वह इस शो के लिए फिट नहीं हैं. इससे पहले कॉमेडी के दिग्गज सुनील ग्रोवर और संकट मोचन महाबली हनुमान के एक्टर अरुण मंडोला ने 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था. जहां सुनील ग्रोवर ने कहा था कि वह पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते तो वहीं अरुण मंडोला ने कहा कि वह इस शो से काफी नेगेटिव महसूस करते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने प्रभास की फिल्म 'साहो' पर लगाया चोरी का आरोप, कहा- निर्माता को जवाब देना पड़ेगा

PV when Ask Surbhi about being a part of the show, and who she'd like to see on the show, she said, “I have been following the past two seasons of Bigg Boss and it is a challenge that I feel I am not fit to take up right now as one needs a lot of patience to survive in the house