Bigg Boss 13: कार्तिक आर्यन ने शहनाज गिल की यूं उतारी नकल, सलमान खान भी रोक नहीं पाए हंसी- देखें Video

सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अपनी फिल्म 'लव आजकल' (Love Aaj Kal) के प्रमोशन के लिए बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के घर में पहुंचे. इस दौरान दोनों ने घर के सभी कंटेस्टेंट्स के साथ जमकर मस्ती की. घर का मौहाल उस समय खुशनुमा हो गया जब कार्तिक आर्यन ने पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की एक्टिंग की. कार्तिक के आर्यन के इतना करने से घर में मौजूद सभी सदस्यों के अलावा शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) भी हंसने लगे.

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कलर्स ने यह वीडियो क्लिप अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. बिग बॉस के घर में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) हमेशा कहती दिखती हैं कि कोई उन्हें जेलस कहता है तो उन्हें उनका दिमाग खराब हो जाता है. कार्तिक आर्यन ने उनकी इसी बात पर घरवालों के सामने एक्टिंग की. यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

