Bigg Boss 14: एजाज ने घर से बाहर आते ही रुबिना पर निकाला गुस्सा, बोले- सलमान सर ने साफ कर दिया कि...

एजाज खान (Eijaz Khan) ने वीकेंड का वार का वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "हमें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. खुद सलमान खान ने ही इस चीज को साफ कर दिया है. इस मामले पर सलमान खान के नजरिये की आवश्यकता थी और यह महत्वपूर्ण भी था. एजाज खान अभी भी साफ हैं और उन्होंने अनादर नहीं किया था." एजाज खान ने यह पोस्ट न केवल इंस्टाग्राम पर बल्कि ट्विटर पर भी शेयर किया था. वहीं, इन दिनों एजाज खान की जगह टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी शो में नजर आ रही हैं.

We got nothing more to say! @beingsalmankhan himself cleared the air. His views on this topic was much needed and important. Eijaz's intent was clear and it wasn't disrespectful!#EijazKhan#TeamEijaz#BiggBoss14#Colors#BiggBoss#BiggBoss2020#KhanSaab#BBlikeABosspic.twitter.com/SpSSW9XKjt