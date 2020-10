Bigg Boss 14: गौहर खान को पवित्रा ने कहा 'लाल परी', तो एक्ट्रेस ट्वीट कर बोलीं- हमेशा जहर उगलते हैं...

बिग बॉस 14 (Bigg Boss) इस बार थोड़ा अलग है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिग बॉस हाउस में शो के एक्स कंटेस्टेंट्स बतौर सीन‍ियर्स, शो के फ्रेशर्स को आए दिन टास्क देते हुए और उन पर रौब जमाते हुए नजर आ रहे हैं. शो में इन सीनियर्स को नाम दिया गया है 'तूफानी सीनियर्स' जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla), हिना खान (Hina Khan) और गौहर खान (Gauahar Khan Twitter) शामिल हैं. हालांकि, टास्क के दौरान सीनियर्स और जूनियर्स के बीच काफी बहस हो रही है. वहीं, एक टास्क के दौरान पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) और गौहर खान आपस में भिड़ गए.

