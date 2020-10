Bigg Boss 14: ग्रैंड प्रीमियर पर हिना खान इस खास अंदाज में करेंगी कंटेस्टेंट का स्वागत, VIDEO हुआ वायरल

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) जल्द ही शुरू होने वाला है. इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में क्रेज भी दिख रहा है. अब हाल ही में हिना खान (Hina Khan) का बिग बॉस के प्रीमियर से पहले एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हिना खान (Hina Khan) जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में हिना खान के लुक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. इस वीडियो को कलर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है- हैप्पी बर्थडे, बर्थडे गर्ल. कुछ ही दिन में हम आपको फिर से बिग बॉस 14 में देखेंगे. कल रात 9 बजे देखना न भूलें बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर.

Heyyyy, Birthday Girl, @eyehinakhan ????

Not long now before we see you again on #BiggBoss14 and celebrate! ????

Watch #BB14 Grand Premiere tomorrow at 9 PM on #Colors.#BiggBoss2020

Catch #BiggBoss before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan@playmplpic.twitter.com/tw8Uw0z74k