Bigg Boss 14 का प्रोमो Video हुआ रिलीज, सलमान खान बोले- अब सीन पलटेगा...

टेलीविजन के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें (Bigg Boss 14) सीजन को लेकर हाल ही में फैन्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14 Promo Video) का पहला प्रोमो रिलीज हुआ है. इस प्रोमो में सलमान खान (Salman Khan) एक बार फिर अपने उसी धांसू अंदाज में नजर आ रहे हैं. बता दें, कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने के बाद टीवी इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है. कुछ टीवी निर्माताओं ने अपने शो शूटिंग शुरू कर दी है, वहीं, अब जल्द ही बिग बॉस का 14वां सीजन फैन्स का एंटरटेनमेंट करता नजर आएगा.

