Bigg Boss 14: सिद्धार्थ शुक्ला की टीम हारी टास्क, तो घर से बेघर हो गए एक-साथ तीन कंटेस्टेंट

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है उसका रोमांच भी बढ़ता नजर आ रहा है. दर्शकों में भी इसका उत्साह दिखने लगा है. इसी बीच शो को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, एक टास्क हारने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की टीम के तीन कंटेस्टेंट घर से बेघर हो गए हैं. बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला, हीना खान और गौहर खान बिग बॉस (Bigg Boss House) हाउस में सीनियर के तौर पर रह रहे हैं और घरवालों पर अपना हुक्म चला रहे हैं. ऐसे में एक टास्क के दौरान बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट टीमों में बंट गए. हालांकि जब सिद्धार्थ की टीम हार गई तो पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia), एजाज खान (Ajaj Khan) और शहजाद देओल (Shehzad Deol) को घर से बेघर होना पड़ गया.

Breaking! #TheKhabri#SidharthShukla team lost the task So#EijazKhan#PavitraPunia and #ShehzaadDeol are out of the House #Nikki is safe as she was already Confirmed



They could be in secret room or Somewhere else