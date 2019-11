प्रज्ञा ठाकुर पर भड़के 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट, बोले- मैं नंगे पैर संसद के बाहर इनका विरोध करूंगा

खास बातें प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर भड़के तहसीन पूनावाला तहसीन पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि इनका विरोध करूंगा तहसीन पूनावाला का ट्वीट हुआ वायरल

भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) द्वारा लोकसभा में चर्चा के दौरान महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के हत्यारे नाथुराम गोडसे (Nathuram Godse) को देशभक्त कहने पर चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. जहां विपक्षी पार्टियां प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विरोध कर रही हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं. राजनैतिक दुनिया के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी कलाकार भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के एक्स कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ संसद के बाहर विरोध करेंगे.

Our Mahatma Gandhi was assassinated by independent India's 1st terrorist Godse & BJP MP #PragyaSinghThakur continues to call him a 'Deshbhakt.'

I will protest barefoot outside Parliament against #pragyathakur this morning 11am. Request opposition to ensure government says sorry! — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) November 28, 2019

प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) को लेकर आया तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) का ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने भाजपा सांसद का विरोध करने के साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार से इसके लिए माफी मांगने की भी बात कही है. तहसीन पूनावाला ने अपने ट्वीट में लिखा, "हमारे महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की हत्या स्वतंत्र भारत के प्रथम आतंकवादी गोडसे द्वारा की गई और भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर उन्हें लगातार देशभक्त कह रही हैं. मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ संसद के बाहर नंगे पैर प्रदर्शन करूंगा. विपक्ष से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकार इसके लिए माफी मांगे."

Will be protesting outside the Parliament at 11 am by walking g barefoot and playing Gandhi's bhajans . The hon MP @SadhviPragya_MP is lying and I want the hon @PMOIndia or @HMOIndia to now act . https://t.co/Nx7R1CSxeI — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) November 27, 2019

Yes will be protesting barefoot against #PragyaSinghThakur and her peverse remarks in Parliament. High time the @BJP4India tender an apology for what #pragyathakur has said!! https://t.co/g1YBnloMKu — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) November 27, 2019



इससे पहले भी तहसीन पूनावाला ने इस मामले पर ट्वीट किया था. अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "संसद के बाहर 11 बजे नंगे पैर चलते हुए प्रदर्शन करेंगे और गांधी जी के भजन चलाएंगे. सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर झूठ बोल रही है और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसके खिलाफ कार्रवाई करें." इसके अलावा अपने एक ट्वीट में तहसीन पूनावाला ने लिखा कि यह सही वक्त है जब बीजेपी को प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) द्वारा दिए बयान के लिये माफी मांगनी चाहिए. बता दें कि लोकसभा सदन (Loksabha) में द्रमुक सदस्य ए राजा ने चर्चा में भाग लेते हुए नकारात्मक मानसिकता को लेकर गोडसे (Nathuram Godse) का उदाहरण दिया, जिस पर प्रज्ञा अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और कहा कि 'देशभक्तों का उदाहरण मत दीजिए'.



