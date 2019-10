Bigg Boss : बिग बॉस में आज जमकर मचेगा हंगामा, अभी से वायरल हो रहा Video

बिग बॉस 13 (Bigg Boss) के पहले हफ्ते ही जमकर धमाल मच रहा है. धीरे-धीरे इस शो को लेकर दर्शकों में क्रेज बढ़ रहा है. अभी तक घर में कंटेस्टेंट्स की जर्नी उतार-चढ़ाव वाली रही है. बिग बॉस के घर में आज यानी पांचवें दिन भी जमकर हंगामा मचेगा, क्योंकि बिग बॉस ने घरवालों की तरफ ऐसी गूगली फेंकी है, जिससे घर का पूरा माहौल बदला नजर आ रहा है. घर में चौथे दिन लग्जरी टास्क के बाद घरवाले कुछ राहत की तलाश में थे, तभी बिग बॉस ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया. बिग बॉस की पांचवें दिन की शुरुआत से पहले ही शो के प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

रानी के उपाधि को लेकर बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में मचे हंगामे के बाद पांचवें दिन यानी आज घरवाले 'लिफ्ट करादे' सॉन्ग पर नींद से उठते हैं. इस गीत को घरवाले शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) से जोड़ते हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं. वहीं, रश्मि और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप भी नया मोड़ लेता दिख रहा है. क्योंकि व घर के कामों में खूब मजाक-मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. कुछ देर बाद माहिरा और शहनाज के बीच पारस को लेकर गरमा-गरमी देखने को मिलती है. शहनाज बाद में पारस को इस बातचीत में खींच लाती हैं और उनसे दोनों के बीच चुनाव करने के लिए कहती हैं.

Nikalne wala hai #BiggBoss ka pehla report card, ladkiyaan karengi kis ladke ko pass aur kisse fail? Watch it tonight at 10:30 pm only on #BiggBoss13.



Anytime on @justvoot@BeingSalmanKhan@Vivo_India@bharatpeindia#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/QPaIYMo0iy