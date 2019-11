बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने कर दिया ऐलान, विनर ट्रॉफी लेने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा...

बिग बॉस (Bigg Boss) हाउस इन दिनों जंग का मैदान बन चुका है. सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज आपस में भिड़ रहे हैं. हिमांशी खुराना और शहनाज गिल एक दूसरे की फूटी आंख नहीं सुहाते हैं. विशाल आदित्य सिंह के समीकरण रश्मि देसाई और देवोलीना के साथ काफी खराब हो चुके हैं. वहीं पारस छाबड़ा और हिंदुस्तानी भाऊ भी एक दूसरे के साथ पंगा ले चुके हैं. इस तरह बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का हाउस एक तरह से जंग का मैदान बन चुका है, जहां कोई किसी की नहीं सुन रहा है. इसी को देखते हुए बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट जमकर ट्वीट कर रहे हैं और घर के इन सदस्यों पर निशाना साध रहे हैं. बिग बॉस में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस संभावना सेठ ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि विनर की ट्रॉफी लेने के लिए घर में कोई नहीं बचेगा.

संभावना सेठ ने बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में चल रहे हंगामे को लेकर ट्वीट किया है और लिखा हैः 'लगता है फिनाले आने तक सिर्फ ऑडियंस ही रह जाएगी क्योंकि तब तक कंटेस्टेंट एक दूसरे को जान से मार चुके होंगे. ट्रॉफी तो होगी लेकिन उसे लेने वाले हाथ नहीं रहेंगे.' इस तरह संभावना सेठ ने घर में चल रही अंतहीन लड़ाई को लेकर यह तंज कसा है. संभावना सेठ के इस ट्वीट को खूब पढ़ा भी जा रहा है.

Lagta hai is baar @BiggBoss mei maar peet allowed hai..i remember when Ali quli provoked @AjazkhanActor and poor Ajaz got into fight with him..He was shown bahar ka Raasta..iss baar jo jitna maarega utna andar hi rahega @ColorsTV