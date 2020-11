बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट का PM Modi पर किसान आंदोलन को लेकर तंज, बोले- 30,000 रुपये किलो के मशरूम, गजब फकीर...

Most Hon'ble Saheb eats Morel Mushrooms EVERYDAY that costs around Rs 30,000/- a kg but poor farmers are taunted for eating Biryani ( ingredients: humble rice, chilly, tomatoes, potatoes in some cases etc) which a poor farmer grows! Gazab FAKEER hain #NewIndia walla Baba!

तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधते हुए लिखा है, 'सबसे माननीय साहेब मॉरेल मशरूम रोजना खाते हैं जिसकी कीमत 30,000 रुपये प्रति किलो है लेकिन गरीब किसान को बिरयानी (सामग्रीः साधारण चावल, हरी मिर्च, टमाटर, आलू और कुछ मामलों में इत्यादि) खाने पर ताना मारा जाता है जिसकी सामग्री खुद गरीब किसान उगाते हैं! गजब फकीर है न्यू इंडिया वाला बाबा!'

What is this "variable" Saheb gets ? Is it based on performance ? cause if that is the parameter ..Saheb should not get any salary infact , must be asked to refund our treasury. https://t.co/7XGR4lhZXj