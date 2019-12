बिग बॉस विनर ने साधा आसिम रियाज पर निशाना, बोले- सिद्धार्थ और अरहान की फाइट देख, जाकर बूथ में छुप गया...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और रश्मि देसाई (Rashami Desai) के बीच का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है. पिछले एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रश्मि ने सिद्धार्थ पर चाय फेंक दी. इसके बाद सिद्धार्थ भी गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने भी अपने कप की चाय रश्मि पर फेंक दी. तभी अरहान बीच में आए और सिद्धार्थ और अरहान में खूब झगड़ा हुआ. इसी खींचातानी में अरहान खान (Arhaan Khan) की शर्ट भी फट गई. बिग बॉस (Bigg Boss) के घर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

Asim ran back in the booth as quick as possible when the Sid Vs Arhan fight started

Check again, then he started pacing up and down FAR from the danger zone and u could see the fear in his eyes! ????

He only arrive on the scene after Sid had cooled down! FATTU!#SidManiaEverywhere