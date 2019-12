Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेंट ने साधा आसिम रियाज पर निशाना, बोले-इमेज खुद बनाई, मंत्र जपता है सिद्धार्थ का

बिग बॉस (Bigg Boss) में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz) की दोस्ती के बीच दरार पड़ चुकी है. आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के अब आए दिन किसी- ना- किसी बात को लेकर झगड़ा हो ही जाता है. बिग बॉस का पूरा शो लगभग सिद्धार्थ शुक्ला के इर्द गिर्द ही घूमता है और कई बार आसिम रियाज भी यह बोलते नजर आए हैं, कि उन्हें बनाने में सिद्धार्थ शुक्ला का हाथ है. अब आसिम रियाज के इस कमेंट को लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने उनपर निशाना साधा है.

In the history of @BiggBoss there has been one contestant who has built his entire image and daily footage based and thanks to another contestant and that's Asim!

His day and night starts & ends in recitation of the @sidharth_shukla mantra! ???? #BB13