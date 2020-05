बिग बॉस कंटेस्टेंट ने गिनवाए सरकार के पास 67,000 करोड़ रुपये, बोले- PM नए बंगले, दफ्तर पर पैसा खर्च...

From the World Bank India has received Rs 7000 crore, ADB Rs 15,000 crore, IMF Rs 30,000 cr & PM-CARES Fund has over Rs 15,000 crore. The hona'ble @PMOIndia must be transparent & use some of this money to help the #VizagGasLeak victims .

बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने ट्वीट में लिखा, 'भारत को वर्ल्ड बैंक से 7,000 करोड़ रुपये, एडीबी से 15,000 करोड़ रुपये, आईएमएफ से 30,000 करोड़ रुपये लिए हैं जबकि पीएम केयर फंड में 15,000 करोड़ रुपये हैं. माननीय प्रधानमंत्री को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और विजाग गैस लीक (Vizag Gas Leak) पीड़ितों के मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए.. '

I hope in the wake of the #Vizag tragedy & the battle with #COVIDー19 our hona'ble @PMOIndia shri Modi ji does not splurge on a new mansion, offices &planes for himself but helps our citizens from #Vishakapatnam & #COVID warriors & patients across India