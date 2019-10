Viral Video: बिग बॉस के घर में आरती सिंह ने लिया कोयना मित्रा से पंगा, तभी कंटेस्टेंट ने चल दी यह 'चाल'-देखें वीडियो

बिग बॉस के घर में रोज हंगामा देखने को मिल रहा है और दर्शकों को यह पसंद भी आ रहा है. बुधवार यानी आज के एपिसोड से पहले ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. वायरल हो रहे एक वीडियो में आरती सिंह (Arti Singh), कोएना मित्रा (Koena Mitra) से पंगा लेती दिख रही हैं. इसके जवाब में कोयना मित्रा ने कहा, "मैं आपकी तरह नॉमिनेट ना करने की भीख लोगों से नहीं मांगती." कोयना मित्रा के इतना कहने पर आरती सिंह आगबबूला हो गईं. इन दोनों कंटेस्टेंट्स का प्रोमो वीडियो अभी से खूब वायरल हो रहा है.

Viral Video: पटियाला सूट पहन इस लड़की ने TikTok पर यूं मचाया धमाल, देखें ऐसे ही 5 धमाकेदार पंजाबी वीडियो

Kya @ArtiSingh005 ko lena chahiye tha @koenamitra se panga?

Watch it on #BiggBoss13 tonight at 10:30 PM.



Anytime on @justvoot.@Vivo_India@BeingSalmanKhan@bharatpeindia#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/kH9xWcFzgV