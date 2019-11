हिंदुस्तानी भाऊ पर भड़की 'Bigg Boss-7' की विनर, पारस और तहसीन का मजाक उड़ाने पर यूं लगाई फटकार-देखें Video

टीवी के धमाकेदार रियलिटी शो 'बिग बॉस (Bigg Boss)' में 5 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो चुकी है. जिनमें, खेसारी लाल यादव, हिंदुस्तानी भाऊ (Hindustani Bhau), शेफाली जरीवाला, तहसीन पूनावाला, हिमांशी खुराना (Himanshi Khurrana) और अरहान खान शामिल है. वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री के बाद से ही बिग बॉस के घर में नया ट्विस्ट और एंटेरटेंमेंट का तड़का लग चुका है. हिंदुस्तानी भाऊ अपने जोक्स से घरवाला का खूब मनेरंजन कर रहे हैं. हालांकि उनके कुछ जोक्स को लेकर बिग बॉस की विनर रह चुकी एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) ने आपत्ति जताई है.

दरअसल, सोशल मीडिया सेंसेशन हिंदुस्तानी भाऊ (Hindustani Bhau) बिग बॉस के घर में पारस छावड़ा के चलने का और तहसीन पूनावाला के दांतों का मजाक बना रहे थे, जिस पर गौहर खान ने ट्वीट करके उन्हें फटकार लगाई. हिंदुस्तानी भाऊ का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वह पारस (Paras Chhabra) के चलने के अंदाज को केकड़े जैसा बता रहे हैं. हिंदुस्तानी भाऊ की बात सुन सभी घर वाले हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं.

Is it good to make fun of someone's features ??? Disgusting! Laughing at someone's expense , ! Shameful ! #biogbooss13