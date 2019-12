बिग बॉस विनर ने आसिम रियाज पर साधा निशाना, Tweet कर बोले- सलमान की इज्जत भी नहीं करते....

बिग बॉस (Bigg Boss 13) में इन दिनों काफी हंगामा चल रहा है. सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) सीक्रेट रूम से घर के हर कंटेस्टेंट पर नजर रख रहे हैं, वहीं मास्टरमाइंड विकास गुप्ता घर में एंट्री कर चुके हैं. बिग बॉस में 'वीकेंड का वॉर' में सलमान खान (Salman Khan) ने सभी घरवालों की खूब क्लास लगाई थी. शो के दो जबरदस्त कंटेस्टेंट आसिम रियाज (Asim Riaz) और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अब बिग बॉस 3 के विनर विंदू दारा सिंह ने एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल भी हो रहा है. इस ट्वीट में विंदू दारा सिंह ने आसिम रियाज के व्यवहार को लेकर उनपर निशाना साधा है.

Bhai once again mentioned abt unnecessary fights @sidharth_shukla was made the culprit & he promised @BeingSalmanKhan that he wont fight!



BUT WITHIN A FEW MINS OF WKW ASIM STARTED ATTACKING SID FOR NO FAULT OF SID!



Clear ASIM respects no one!

Not even Salman!#BB13