सलमान खान की होस्टिंग को लेकर 'बिग बॉस' विनर ने किया ट्वीट, कही यह बात

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी फिल्मों के साथ-साथ 'बिग बॉस' (Bigg Boss) में अपनी होस्टिंग से भी जबरदस्त पहचान बनाई है. सलमान खान 'बिग बॉस' को सीजन 4 से होस्ट कर रहे हैं और तब से लेकर अब तक फैंस को वे बतौर होस्ट खूब पसंद आए हैं. लेकिन हाल ही में 'बिग बॉस 3' के विनर और बॉलीवुड एक्टर विंदु दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने सलमान खान की होस्टिंग को लेकर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर भी खूब पढ़ा जा रहा है. विंदु दारा सिंह ने अपने ट्वीट में सलमान खान को बेस्ट होस्ट बताया है. सलमान खान को लेकर किए गए विंदु दारा सिंह के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

Radhe Most Wanted Hero And also best host on Tv @BeingSalmanKhan

विंदु दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने ट्वीट के जरिए सलमान खान (Salman Khan) को बेस्ट होस्ट तो बताया ही, साथ ही उनकी अपकमिंग फिल्म राधे का भी जिक्र किया. विंदु दारा सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, "राधे: मोस्ट वॉन्टेड हीरो और टीवी के बेस्ट होस्ट सलमान खान." बता दें कि विंदु दारा सिंह ने इसके अलावा आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर भी ट्वीट किया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अपने ट्वीट में विंदु दारा सिंह ने लिखा, "मैं पारस को पसंद करूंगा जो कि आस्तीन की तुलना में बेहतर दुश्मन है. अगर सिद्धार्थ और आसिम अपनी दुश्मनी खत्म भी कर देते हैं तो भी मैं सिद्धार्थ के साथ हूं. आसिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता."

I would prefer Paras who is an unfront enemy than an AASTIN!



Even if Sid & Asim end their enemity I'm fully with Sid!



Once bitten twice shy, Asim can't be trusted anymore!#BB13