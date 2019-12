बीमार होने के बाद भी घरवालों के निशाने पर आए सिद्धार्थ शुक्ला, Bigg Boss विनर बोले- गेम में अकेला है...

Bigg Boss में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) कुछ समय से बीमार चल रहे हैं और फैन्स की रिक्वेस्ट पर उन्हें घर में वापस लाया गया है. सिद्धार्थ शुक्ला पिछले कुछ समय से शांत हैं, और थोड़े कटे-कटे रह रहे हैं. लेकिन बिग बॉस के नए प्रोमो में सिद्धार्थ शुक्ला को उनके पुराने अंदाज में दिखाया गया है. सिद्धार्थ शुक्ला से वही पुराने लोग उलझते नजर आ रहे हैं, जिनमें रश्मि देसाई (Rashmi Desai), अरहान खान (Arhaan Khan) और आसिम रियाज (Asim Riaz) शामिल हैं. अकसर देखा गया है कि बुधवार आते-आते सिद्धार्थ शुक्ला घरवालों के निशाने पर आ जाते हैं. लेकिन इस बार सिद्धार्थ शुक्ला को विकास गुप्ता का सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है. विकास गुप्ता (Vikas Gupta) प्रोमो में कहते नजर आ रहे हैं कि यह क्या पूरा घर ही सिद्धार्थ शुक्ला को निशाना बना रहा है.

Sidharth is unwell and BB has advised him rest.

Sid was brought back in the show cause of fan request!



Asim is displaying that SADISTIC PLEASURE an evil demonic mind possesses!#BB13