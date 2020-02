बॉलीवुड एक्टर का दावा, आसिम रियाज को शाहरुख की बेटी के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं करण जौहर

आसिम रियाज (Asim Riaz) 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं. खिताब के लिए सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla), शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और रश्मि देसाई (Rashami Desai) से उनकी टक्कर है. अब आसिम रियाज को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक दावा किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि करण जौहर (Karan Johar) आसिम रियाज को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया है कि आसिम रियाज को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) के अपोजिट लॉन्च करेंगे.

According to my sources #KaranJohar is going to sign #AsimRiaz with #SRK's daughter #Suhanakhan for #StudentOfTheYear3! #BiggBoss13Finale