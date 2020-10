Bigg Boss 14 की टीआरपी पर बॉलीवुड एक्टर का तंज, बोले- अब तक की सबसे कम टीआरपी...

बिग बॉस का 14वां (Bigg Boss 14) सीजन शुरू हो चुका है. शनिवार को बिग बॉस (Bigg Boss) का धमाकेदार प्रीमियर हुआ था. इस दौरान जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस और कंटेस्टेंट्स के बीच थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली. हालांकि, इस बार शो की टीआरपी पर काफी असर पड़ा. लोगों ने ट्विटर पर 'बायकॉट बिग बॉस (Boycott Bigg Boss)' का ट्रेंड भी चलाया. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिएक्शन आया है. दरअसल, हाल ही में कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

People have created history by boycotting #BiggBoss14! Opening episode of the show got lowest TRP of any show till date. Congratulations ppl.