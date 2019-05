बॉलीवुड एक्ट्रेस को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई घटनाओं पर आया गुस्सा, बोलीं- 5 साल सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है...

अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पिछले दो दिन में हुई दो घटनाओं को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस विनर गौहर खान (Gauahar Khan) ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है. गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और इन मामलों पर गौहर खान के ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं. गौहर खान ने पिछले कुछ दिन में कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई घटना को लेकर ट्वीट किया है. गौहर खान ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा हैः 'प्लीज धर्म के नाम पर लोगों को पीटना बंद करो! बंद करो! ये लाठी वाले लोग क्या लेकर घूम रहे हैं? क्या अब अल्पसंख्यकों को अपनी आत्मरक्षा के लिए लाठी लेकर घूमना होगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि नफरत की निंदा करें, रोजाना करें...'

Plssssssssssss stop thrashing ppl in the name of religion! Stop ! What r these lathis ppl r carrying ??? the minorities will have to carry lathis with them for self defence , is it ?????? Request u to Condemn the hate, every day , every single day ! Or else it's not enough!