पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के बचाव में उतरी बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट में यूं सुनाई खरी-खोटी

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) अपनी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ड्रेस को लेकर लगातार ट्रोलर्स का सामना कर रहे हैं. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2019) की शुरुआत से पहले सभी 10 टीमों के कप्तान इंग्लैंड (England) के बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) और प्रिंस हैरी (Prince Harry) से मिलने पहुंचे थे. जहां सभी कप्तानों ने फार्मल सूट पहने हुए थे, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने देश की पारंपरिक पोशाक सलवार कुर्ता पहना हुआ था. सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) की इस ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर भारत में उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. हालांकि पाकिस्तान में उनके इस कदम को काफी सराहा जा रहा है. हांलांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस विनर गौहर खान (Gauahar Khan) सरफराज के समर्थन में आई हैं. गौहर खान (Gauahar Khan) ने सरफराज के सपोर्ट में ट्वीट भी किया है.

दरअसल, ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहने वाले तारीक फतह (Tarek Fatah) ने एक ट्वीट के जरिए सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के कपड़ों का मजाक उड़ाया था. जिसके बचाव में बॉलीवुड एक्टर गौहर खान (Gauahar Khan) ने तारीक फतह के ट्वीट को रिट्वीट करके उनको खरी-खोटी सुनाई. गौहर खान ने कहा, 'वह अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहें हैं और उसमें काफी हैंडसम दिख रहे हैं. हर किसी को गर्व के साथ कपड़े पहनने का अधिकार है. लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सब नहीं पता, क्योंकि आप खुद आईडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं' साथ ही गौहर खान ने हैशटेग नफरत फैलाने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया.

!He is representing his culture, n looking v handsome in that! Every human being has the right to wear what he does ,with dignity n pride!But I guess u wouldn't know anything about belonging or representing ,as u have identity crisis urself ! #hateSpreadingMachinehttps://t.co/pWDZJk9Qlf