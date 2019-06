इस सेलेब्रिटी को प्लेन उड़ाना सिखाती नजर आईं उनकी मम्मी, देखें Video

'मास्टर शेफ-2' के होस्ट और जज रह चुके विकास खन्ना (Vikas Khanna) अपने कुकिंग टैलेंट के लिए काफी जाने जाते हैं. भारत के टॉप शेफ्स में शामिल विकास खन्ना एक अच्छे लेखक भी हैं. शेफ विकास खन्ना (Vikas Khanna) ने फिल्म 'द लास्ट कलर' के जरिए बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू भी किया है. विकास खन्ना (Vikas Khanna) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक अनोखा वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में विकास खन्ना की मां बिंदू खन्ना (Bindu Khanna) उन्हें प्लेन उड़ाना सिखा रही हैं. इस उम्र में भी विकास खन्ना की मां को प्लेन उड़ाता देख उनके फैंस काफी हैरान हैं. विकास खन्ना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, इसके साथ ही विकास खन्ना के फैंस उनकी मां की काफी सराहना भी कर रहे हैं.

She taught me how to fly. Literally. #MyHero@BinduRanjulapic.twitter.com/15kHL5Judz