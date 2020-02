हाइट कम होने की वजह से 'जोकर' कहते थे लोग, आज अपनी सुरीली आवाज से कर दी सबकी बोलती बंद- देखें Video

'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' (Sa Re Ga Ma Pa Little Champs) शनिवार से शुरू हो रहा है. लेकिन इससे पहले ही कंटेस्टेंट के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक कंटेस्टेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस कंटेस्टेंट का नाम है सतीश कुमार. जीटीवी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सतीश कुमार (Satish Kumar) अपने पिता के साथ मंच पर खड़े हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनकी हाइट का सभी मजाक उड़ाते हैं. उनके इतना कहते ही शो के जज कुमार सानू कहते हैं तुम अपनी सिंगिंग से सबको जवाब दो.

Watch Satish Kumar's megical performance on #SRGMPlilchamps , starting 29th February, every Saturday and Sunday at 8:30 PM only on #ZeeTVME ! @TheAlkaYagnik @RealUditNarayan @Singerkumarsan @ManishPaul03 pic.twitter.com/iNaCM5PgE1

'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' के प्रतिभागी सतीश कुमार (Satish Kumar) इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और देखते ही देखते छा जाते हैं. उनकी सिंगिंग देख वहां मौजूद सभी जज अल्का याग्निक (Alka Yagnik), उदित नारायण (Udit Narayan) और कुमार सानू (Kumar Sanu) हैरान रह जाते हैं. सतीश कुमार ने स्टेज पर 'रश्के कमर' सॉन्ग से सबको चकित कर दिया. सतीश कुमार ने यह भी बताया कि लोग उन्हें जोकर कहते थे.

Aren't the Li'l Champs a bundle of cuteness? Watch them on #SRGMPlilchamps, starting 7th March, every Saturday and Sunday at 6:30 PM (TH) / 7:30 PM (SGT) only on #ZeeTVAPAC!@TheAlkaYagnik@RealUditNarayan@Singerkumarsan@ManishPaul03pic.twitter.com/vdtxii1U3H