Bigg Boss: महिलाओें पर अभद्र टिप्पणी कर बुरे फंसे 'बिग बॉस' के ये कंटेस्टेंट, सिंगर ने ट्वीट कर लगाई फटकार

टेलीविजन के पॉपुलर शो 'बिग बॉस (Bigg Boss)' तमिल का सीजन 3 शुरु हो चुका है. इस बार शो को कमल हासन (Kamal Haasan) होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में तमिल सिंगर चिन्मयी श्रीपदा (Chinmayi Sripaada) ने ट्विटर पर बिग बॉस कंटेस्टेंट, होस्ट और आडियंस को झाड़ लगाई है. दरअसल, शो के एक कंटेस्टेंट और एक्टर सरवनन ने महिलाओं को लेकर एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कॉलेज के दिनों में बसों में इसलिए चलते थे कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर सके. सरवनन के इस अभद्र कमेंट पर आडियंस ने खूब तालियां बजाई थीं. 'मीटू मूवमेंट' के दौरान अपनी बात बेबाकी से रखने वाली सिंगर चिन्मयी ने ट्विटर पर शो के दौरान का वीडियो क्लिप शेयर किया और एक्टर का विरोध किया.

A Tamil channel aired a man proudly proclaiming he used the Public Bus Transport system to molest/grope women - to cheers from the audience.



And this is a joke. To the audience. To the women clapping. To the molester.



Damn. https://t.co/kaL7PMDw4u