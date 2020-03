कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- कोरोना की टेंशन खत्म हो तो 7 की छुट्टी लूं और आराम...

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से देश भर में 21 के दिन के लॉकडाउन के बीच, अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर हंसी की फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं. सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) 21 दिन (21 Days Lockdown) तक घर में बंद रहने को लेकर तरह-तरह के मजाक कर रहे हैं और उनका लेटेस्ट ट्वीट तो खूब वायरल भी हो रहा है. सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने कोरोनावयरस को लेकर लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) पर मजाक करते हुए ट्वीट किया है, 'एक बार यह कोरोना टेंशन खत्म हो जाए तो सात दिन की छुट्टी लेकर घर पर आराम किया जाएगा.' इस तरह उन्होंने पूरे माहौल को लेकर मजेदार बात की है, और उनके ट्वीट को खूब पसंद किया जा रहा है.

Once this Corona tension is over, will take 7 days off and rest at home.