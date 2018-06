Viral Video: 'डब्बू अंकल' का सपना हुआ पूरा, गोविंदा के साथ खूब लगाए ठुमके

गोविंदा के गानों पर ठुमके लगाकर इंटरनेट पर रातोंरात स्टार बने डब्बू अंकल उर्फ प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव का सपना पूरा हो गया है. जी हां, जिनके गानों पर डांस कर डब्बू अंकल फेमस हुए, उसी सुपरस्टार के साथ उन्हें स्टेज शेयर करना का मौका मिला. 'डांस दीवाना' के सेट पर जब डब्बू अंकल की जोड़ी डांसिग सुपरस्टार गोविंदा के साथ जमी, तो वहां मौजूद लोग तालियां बजाते नहीं थके. बता दें, कलर्स चैनल पर के डांस शो 'डांस दीवाने' पर गोविंदा मेहमान बनकर पहुंचे. इस शो पर जज के तौर पर माधुरी दीक्षित भी मौजूद रहीं.

The biggest Dance Deewana @govindaahuja21 is here along with the Dancing uncle and we can't contain our excitement! Tune in this weekend at 9 pm for more entertainment. #DanceDeewanepic.twitter.com/uSfsmdgHYJ