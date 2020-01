Bigg Boss के सेट से 'छपाक' का प्रमोशन किए बिना ही वापस लौटीं दीपिका पादुकोण, जानिए वजह...

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपनी अपकमिंग फिल्म 'छपाक' के प्रमोशन में जोरों-शोरों से लगी हैं. एसिड अटैक सरवाइवर की कहानी पर आधारित फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है. अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक्ट्रेस टेलीविजन के फेमस रियलिटी शो में पहुंच रही हैं. हाल ही में दीपिका पादुकोण 'डांस प्लस' और 'इंडियन आइडल' जैसे मशहूर रियलिटी शो पर पहुंची थीं, हालांकि अब खबरें आ रही हैं, बॉलीवुड की 'मस्तानी' दीपिका पादुकोण कलर्स टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) के सेट पर सलमान खान (Salman Khan) के साथ 'वीकेंड का वॉर' सूट करने पहुंची थीं, हालांकि एक्ट्रेस बिना अपनी फिल्म 'छपाक (Chhapaak Promotion)' का प्रमोशन किए ही बिग बॉस के सेट से वापस लौट आईं.

Good Newwz Box Office Collection Day 9: अक्षय कुमार की 'गुड न्यूज' का वीकेंड पर छाया जादू, कमा डाले इतने करोड़

#Exclusive



DeepikaPadukone Left The shoot and Didn't shoot for WeekendKaVaar as It started Very late and she had to Go on Premier