दीपिका सिंह ने माधुरी दीक्षित के गाने 'ओ रे पिया' पर दिखाया जबरदस्त अंदाज, Video हुआ वायरल

एक्ट्रेस दीपिका सिंह (Deepika Singh) के मूव्स और एक्सप्रेशंस इस वीडियो में काफी शानदार लग रहे हैं. एक्ट्रेस इस वीडियो में काफी खूबसूरत भी लग रही हैं. एक्ट्रेस दीपिका सिंह (Deepika Singh) के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

गौरतलब है कि दीपिका सिंह (Deepika Singh) ने 2011 से 2016 तक 'दीया बाती और हम' में संध्या राठी का किरदार निभाया था. जिससे उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग तैयार हो गई थी. इसके बाद 2018 में वह वेब सीरीज 'द रियल सोलमेट' में नजर आईं. इसके अलावा वह कलर्स टीवी के शो 'कवच...महाशिवरात्रि' में भी दिखी थीं. दीपिका (Deepika Singh Husband) की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2 मई 2014 को उन्होंने टेलीविजन शो डायरेक्टर रोहित राज गोयल से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है.

