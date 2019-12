बिग बॉस 13 में वापसी कर सकती हैं देवोलिना भट्टाचार्जी, एक्ट्रेस ने ट्वीट कर कही यह बात

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में रोजाना कोई न कोई घमासान देखने को जरूर मिलता है. लेकिन बीते शनिवार, वीकेंड का वार में टीवी की बहू और बिग बॉस की दमदार कंटेस्टेंट देवोलिना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattarjee) शो से बाहर हो गईं. दरअसल, शो में रहते हुए एक्ट्रेस की तबियत बिगड़ गई थी. टास्क के दौरान हुए बैक इंजरी की वजह से एक्ट्रेस को काफी दर्द था, जिसे देखते हुए देवोलीना भट्टाचार्जी को शो से बाहर आना पड़ा. हालांकि देवोलीना भट्टाचार्जी अब बिग बॉस 13 में जल्द ही वापस आने वाली हैं, इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर एकाउंट से किया है. एक्ट्रेस ने फैंस के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि वह जल्द ही शो में वापसी करेंगी.

It was https://t.co/cYdrZEz44k had to happen so happened.But I will bounce back & will surely join the house asap & now I have all the great reasons to be back #gratitude#BB13https://t.co/3wo0rsKTrX