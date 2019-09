'सुपरस्टार सिंगर' के मंच पर फूट-फूटकर रोने लगे धर्मेंद्र, वजह आपको भी कर देगी इमोशनल- देखें Video

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने फिल्मी दुनिया में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने के साथ ही लोगों के दिलों में भी खूब जगह बनाई है. लोग धर्मेंद्र (Dharmendra) को न सिर्फ उनकी जबरदस्त फिल्मों की वजह से जानते हैं, बल्कि उनके व्यवहार से भी खूब पहचानते हैं. हाल ही में धर्मेंद्र (Dharmendra) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धर्मेंद्र (Dharmendra) फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं. उनकी आंख में आंसू देख उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol) भी काफी भावुक नजर आए. धर्मेंद्र का यह वीडियो सोनी टीवी के सिंगिंग शो 'सुपरस्टार सिंगर' का है, जहां धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल (Karan Deol) और एक्ट्रेस सहर बांबा (Sahar Bamba) की अपकमिंग फिल्म 'पल पल दिल के पास' का प्रमोशन करने पहुंचे.

