Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में हुई 'दया बेन' की एंट्री, बिल्कुल नए अंदाज में नजर आईं दिशा वकानी... देखें Pics

One of Best cutest & funny moments from yesterday's episode Dramebaaz Daya dekho toh Shuru ho gai Dramebaaz daya ki drama bazi Drama queen ya Dramebaaz daya ne apni drama Baazi Shuru kar di aur vah bhi Apne Tappu ke Papa ke samne Piche se uski maa ne usko awaaz dekar Nahin bula rahi thi yah usko koi bhi awaaz dekar Nahin bula rahi thi... Dekho to Daya kaise shuru kar Di aur Kis tarah se karne lagi Tappu ke Papa ke samne Apne drama Baazi Piche se uski maa usko Nahin Bulaya tha yah koi awaaz karke usko Nahin bula rahi thi lekin daya Tappu ke Papa ko yah bol rahi hai Tappu ke Papa man bula rahi hai Jethalal : tu mandir mein hi hai na Daya : Haan Mandir Mein hi hun Jethalal : haan to mataji ke samne Kasam Kha...ab se tu Gokuldham mein aaegi na to agale 10 saal tak wapas se Ahmedabad jaane ka naam Nahin lenge Iske baad shuru hoti hai Dramebaaz ya dream queen daya ke drame baazi Daya :Haan Haan maa aaee Tappu ke Papa maa bula rahi hai chalo ab main phone rakhti hun Yah thi dream queen daya ke drama baazi Piche se uski maa usko Nahin bula rahi thi Nahi koi koi awaz karke uski maa ne usko Bulaya

