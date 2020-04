शाहरुख खान की राह पर निकलीं एकता कपूर, Corona से जंग के लिए किया ये बड़ा ऐलान....

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में लगातार बॉलीवुड सेलेब्स कोरोनवायरस (Covid 19) से लड़ने के लिए देश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने गरीबों की मदद के लिए कई ऐलान किए थे. अब टेलीविजन क्वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) भी इस मुहीम से जुड़ी हैं. दरअसल, एकता कपूर (Ekta Kapoor Twitter) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वह बालाजी टेलीफिल्म्स से अपनी एक साल की सैलरी यानी 2.5 करोड़ रुपये नहीं लेंगी.

The only way ahead, is together! #StaySafeStayHealthypic.twitter.com/OGpygoclXZ