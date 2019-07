क्रिकेट के बाद अब यहां दिखेंगे गौतम गंभीर के तेवर, बोले- अपनी लाइन लंबी करने के लिए दुश्मन की...देखें Video

क्रिकेट खिलाड़ी से बीजेपी सांसद बने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अब कुछ नया करने जा रहे हैं. क्रिकेट में अपने बल्ले से चौके-छक्कों की बौछार लगाने वाले गौतम गंभीर को लेकर बड़ी खबर आ रही है और उन्होंने इसका ऐलान अपने ट्विटर एकाउंट पर भी कर दिया है. इन दिनों वीवो प्रो कबड्डी लीग (VIVO Pro Kabaddi League Season 7) का सातवां सीजन अपने उफान पर है और यूपी योद्धा की टीम को उनका नया ब्रांड एम्बेसेडर मिल गया है. जी हां, क्रिकेट खिलाड़ी और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यूपी योद्धा (UP Yoddha) के ब्रांड एम्बेसेडर बन गए हैं.

क्योंकि अपनी Line लम्बी करने के लिए दुश्मन की Line पार करनी ही पड़ती है!!! Proud to be the Brand Ambassador of @UpYoddha#SaansRokSeenaThok#YoddhaHum#UPvKOL@ProKabaddi@StarSportsIndiapic.twitter.com/06tVoFgTE4