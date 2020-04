टूट गया आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का रिश्ता! एक्ट्रेस बोलीं- हमें कोई साथ नहीं देखना चाहता...

Nobody wana see us together..... — Himanshi khurana (@realhimanshi) April 6, 2020

हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने आसिम रियाज (Asim Riaz) को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "हमें कोई साथ देखना नहीं चाहता." एक्ट्रेस के इस ट्वीट को देख फैन्स हैरान हो गए हैं. फैन्स कमेंट करते हुए हिमांशी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन्हें सकारात्मक रहने के लिए भी कह रहे हैं.

हालांकि, हिमांशी के इस ट्वीट पर अब तक आसिम का कोई रिएक्शन नहीं आया है. वहीं, बता दें, आसिम रियाज (Asim Riaz) और हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) का लव सॉन्ग 'कल्ला सोहना नी (Kalla Sohna Nai)' हाल ही में रिलीज हुआ था. इस गाने ने यूट्यूब पर खूब धमाल मचाया था. इस गाने में बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने अपनी आवाज दी. आसिम रियाज (Asim Riaz) का इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नाडीस के साथ एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया था, जो 'मेरे अंगने में' का रीक्रिएटेड वर्जन था.

बता दें कि आसिम रियाज कलर्स टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॅास 13 (Bigg boss 13) के रनर अप रहे हैं. इस शो से आसिम रियाज की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है. शो के दौरान ही आसिम को अपनी को- कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना (Himanshu Khurana) से प्यार हो गया था. दोनों की बॅांडिग को दर्शक खूब पसंद कर रहे थे.